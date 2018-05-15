Астрономы нашли новые следы активных гейзеров на Европе

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Анализ данных, собранных зондом "Галилео" в 1997 году, помог планетологам найти очередное доказательство того, что на Европе, спутнике Юпитера, существуют активные гейзеры. Это упростит поиски жизни в ее водах, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

"Почему у нас ушло 20 лет на то, чтобы обнаружить этот всплеск активности гейзеров? Во-первых, научная команда "Галилео" просто не ожидала их увидеть и не искала их следы в данных. Во-вторых, обнаружение этого извержения потребовало просчета очень сложных компьютерных моделей, которые просто нельзя было бы создать в 1997 году", — рассказывает Сяньчжэ Цзя (Xianzhe Jia) из университета штата Мичиган в Энн-Арборе (США).

На Европе — одном из четырех крупнейших спутников Юпитера, открытых еще Галилеем, под многокилометровым слоем льда существует океан жидкой воды. Ученые считают океан Европы одним из вероятных прибежищ внеземной жизни. В последние годы астрономы выяснили, что этот океан обменивается газами и минералами со льдом на поверхности, а также подтвердили наличие в нем веществ, необходимых для существования микробов.

Первые возможные следы существования гейзеров на Европе были найдены еще в 2012 году, когда американский астроном Лоренц Рос (Lorenz Roth) обнаружил на ультрафиолетовых фотографиях Европы, полученных при помощи "Хаббла", следы необычных "светлых пятен" в районе южного полюса планеты. Рос и его команда посчитали эти пятна извержениями гейзеров, поднимающихся на высоту в 200 километров от поверхности Европы.

Эти наблюдения привлекли внимание ученых из НАСА, и они провели в 2014 году несколько дополнительных сессий наблюдений за этой луной, в ходе которых "Хаббл" зафиксировал три эпизода извержения гейзеров. Год назад ученые нашли новые намеки на их существование, наблюдая за изменениями в ультрафиолетовом сиянии Юпитера, порожденные выбросами воды с Европы.

© From Schmidt et al., “Active formation of chaos terrain over shallow subsurface water on Europa”, Nature, 2011. Ученые призвали НАСА отправить детектор ДНК на Энцелад и Европу

Эти наблюдения, как рассказывает Цзя, вызывали сомнения у некоторых планетологов, так как они проводились на пределе чувствительности и разрешающей способности "Хаббла". Подобные изменения в яркости свечения Юпитера, как отмечали скептики, могли возникнуть случайно из-за ошибок в работе инструментов телескопа, или же они могут быть связаны не с гейзерами на Европе, а с иными событиями в окрестностях планеты-гиганта.

Цзя и его коллегам удалось найти "первые независимые подтверждения" того, что эти гейзеры существуют на самом деле, изучая данные, которые зонд "Галилео" собирал во время пролетов над Европой.

Ученые обратили внимание на то, что автоматическая станция НАСА в декабре 1997 года опустилась к поверхности луны Юпитера в той точке, где были найдены гейзеры на снимках "Хаббла". Это натолкнуло их на мысль проверить все данные, которые зонд получил во время этого сближения с Европой.

Как обнаружили планетологи, во время этого сближения зонд оказался в странной зоне, где плотность плазмы была необычно высокой, а сила магнитного поля Юпитера была выше, чем обычно. Научная команда "Галилео" не обратила на это внимание, однако анализ Цзя и его коллег показал, что эта аномалия возникла в результате того, что зонд пролетел через облако пара, которое возникло после очередного выброса гейзеров.

Подобное открытие, как отмечает Цзя, будет особенно интересным для команды зонда "Европа-Клиппер", который отправится к луне Юпитера в середине 2020 годов для поиска следов жизни в ее недрах. Наличие гейзеров на Европе означает, что ему не придется бурить многокилометровый слой льда на ее поверхности для того, чтобы "попробовать" ее воды на вкус, заключают ученые.