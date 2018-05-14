СМИ: в Дубае к 2020 году появятся беспилотные полицейские автомобили

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ДУБАЙ, 14 мая — РИА Новости. Полиция Дубая начнёт эксплуатацию автономных транспортных средств на дорогах города-эмирата к 2020 году, сообщает издание Arabian Business.

Полиция подписала меморандум о взаимопонимании с базирующейся в Дубае компанией Acacus Technologies.

Автономные транспортные средства будут введены в эксплуатацию поэтапно, первой фазой станет инсталляция камер и видеоанализатора параметров транспортного потока. Следом появятся функции отслеживания, обнаружения и другие опции автономных транспортных средств. Другие подробности пока не сообщаются.