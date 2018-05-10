Пролетая над куполом Земли

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Никогда не поздно мечтать и творить. Группа путешественников на личном примере собирается доказать, что возраст не может быть препятствием, когда есть цель и мотивация, даже если тебе за 60 лет. Семь отважных людей отправятся в кругосветное арктическое путешествие на российских инновационных самолетах-амфибиях.

Пять лет назад к кардиологу, доктору медицинских наук и космонавту Олегу Атькову пришел коллега и предложил отправиться в кругосветку на самолетах. Коллега — летчик-космонавт, участник программы ‘Space Shuttle' Валерий Токарев — как раз собирал команду пилотов, чтобы опробовать новейшие самолеты-амфибии. Атьков не смог ответить отказом, поэтому в возрасте 65 лет отправился на курсы пилотирования самолетов. Со времени подготовки к полету в космос прошло около 30 лет, поэтому образование пришлось получать с нуля. "Теперь медленнее входит, но зато палкой потом не выбьешь", — говорит Атьков.

Профессор, космонавт Олег Атьков стал научным руководителем экспедиции.

"Сейчас мы не годимся для работы летчиками-испытателями скоростных самолетов или коммерческими пилотами, но мы можем летать на доступной технике. Мы хотим доказать, что людям нашего возраста по плечу экстремальные мероприятия, если у них есть мотивация, а цели в коллективе совпадают. Профессиональных пилотов согревает уже сам факт полета. Это все-таки экспериментальная машина, хотя она делается небольшими сериями, но ее уже покупают за рубежом", — говорит Атьков.

Ремкомплект для машин они берут с собой. В некоторых точках маршрута запланированы остановки, чтобы "подкрутить гайки, долить масло, проверить ходовую часть, чтобы двигатель не зачихал", и дальше — сразу в путь. Всего запланировано около 50 остановок за месяц пути. Полет пройдет на средней высоте до 1тыс. м, но, пролетая над Гренландией, они поднимутся до 3 тыс.

Полеты во сне и наяву

Кроме деталей для самолета на борт возьмут технологии, помогающие бороться с сонливостью и усталостью, — это одно из направлений научных исследований Атькова. Как известно, максимальная ширина часовых поясов — в районе экватора, а к Северному полюсу они сужаются. Летом во время полета в зоне Арктики, при почти не заходящем за горизонт солнце, путешественники будут пересекать часовые пояса, то есть испытают на себе быстрое изменение циркадных ритмов.

Циркадные ритмы — это внутренние часы человека, которые рассчитывают его силы, регулируют синтез белка. Многие сталкивались с джет-лагом — чувством, которое испытываешь при перемещении через несколько часовых поясов, когда внутренние часы отстают или опережают местное время. Олег Атьков планирует снимать показатели ряда физиологических параметров, в том числе электрокардиограммы, на всех этапах полета и передавать информацию в московский медицинский штаб. "Буду исследовать работоспособность человека в условиях напряженной деятельности", — говорит космонавт.

Гаджеты вместо компаса на руке

На первых порах авиации пилоты носили на запястьях часы и компас, чтобы ориентироваться в воздухе. Все пилоты кругосветной экспедиции будут носить на руке браслеты, разработанные в московском НПО "Нейроком". Их задача — отслеживать состояние сонливости и сигнализировать об этом владельцу.

"Браслет следит за кожно-гальваническим сопротивлением. Когда эта реакция меняется, браслет начинает вибрировать, не давая уснуть" — рассказал пилот.

Эти браслеты носят все машинисты "РЖД" во время работы. По словам Атькова, их введение в значительной степени позволило сократить количество несчастных случаев во время перевозок, причиной которых был человеческий фактор. Сейчас браслеты проходят испытания для использования на других видах транспорта.

Секреты долголетия от космонавта

В 1984 году Олег Атьков провел в космосе 237 суток, что стало рекордом для того времени. Корреспонденты РИА Новости не могли не спросить у космонавта и доктора медицинских наук, собирающегося в кругосветку на самолете-амфибии, как оставаться бодрым и сильным в его возрасте.

Он рекомендует начинать заботу о здоровье заранее, еще смолоду. "Секреты" в целом совсем не секретные: каша по утрам, творог, стакан воды за 15 минут до завтрака, никакой еды за три часа до сна, физические нагрузки по настроению, но обязательны, минимум лифта — максимум лестницы, ходьба не менее 5 км ежедневно.

"Человек должен понимать, что ему нужно и как это сделать. Планку надо всегда ставить выше, чем ты можешь сделать. Этот полет — высокая для меня планка", — говорит космонавт.

Судя по настрою пилотов, эта планка им по плечу. Вылет планируется в июле 2018 года.

Экипаж ждет виз США и Канады и разрешения на пролет по полярному кругу.