РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Пролетая над куполом Земли

17:4910.05.2018
(обновлено: 18:27 10.05.2018)
0970
© РИА Новости / Владимир БарановПролетая над куполом ЗемлиПролетая над куполом Земли
© РИА Новости / Владимир Баранов
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Никогда не поздно мечтать и творить. Группа путешественников на личном примере собирается доказать, что возраст не может быть препятствием, когда есть цель и мотивация, даже если тебе за 60 лет. Семь отважных людей отправятся в кругосветное арктическое путешествие на российских инновационных самолетах-амфибиях.

Пять лет назад к кардиологу, доктору медицинских наук и космонавту Олегу Атькову пришел коллега и предложил отправиться в кругосветку на самолетах. Коллега — летчик-космонавт, участник программы ‘Space Shuttle' Валерий Токарев — как раз собирал команду пилотов, чтобы опробовать новейшие самолеты-амфибии. Атьков не смог ответить отказом, поэтому в возрасте 65 лет отправился на курсы пилотирования самолетов. Со времени подготовки к полету в космос прошло около 30 лет, поэтому образование пришлось получать с нуля. "Теперь медленнее входит, но зато палкой потом не выбьешь", — говорит Атьков.

Полярная исследовательница Фелисити Эстон
© Фото : Максим Авдеев
Фелисити Эстон: казалось, что между нами и Северным полюсом возникала стена

Профессор, космонавт Олег Атьков стал научным руководителем экспедиции.

"Сейчас мы не годимся для работы летчиками-испытателями скоростных самолетов или коммерческими пилотами, но мы можем летать на доступной технике. Мы хотим доказать, что людям нашего возраста по плечу экстремальные мероприятия, если у них есть мотивация, а цели в коллективе совпадают. Профессиональных пилотов согревает уже сам факт полета. Это все-таки экспериментальная машина, хотя она делается небольшими сериями, но ее уже покупают за рубежом", — говорит Атьков. 

Ремкомплект для машин они берут с собой. В некоторых точках маршрута запланированы остановки, чтобы "подкрутить гайки, долить масло, проверить ходовую часть, чтобы двигатель не зачихал", и дальше — сразу в путь. Всего запланировано около 50 остановок за месяц пути. Полет пройдет на средней высоте до 1тыс. м, но, пролетая над Гренландией, они поднимутся до 3 тыс. 

© РИА Новости / Илья ТиминПролетая над куполом Земли
© РИА Новости / Илья Тимин
Пролетая над куполом Земли

Полеты во сне и наяву

Кроме деталей для самолета на борт возьмут технологии, помогающие бороться с сонливостью и усталостью, — это одно из направлений научных исследований Атькова. Как известно, максимальная ширина часовых поясов — в районе экватора, а к Северному полюсу они сужаются. Летом во время полета в зоне Арктики, при почти не заходящем за горизонт солнце, путешественники будут пересекать часовые пояса, то есть испытают на себе быстрое изменение циркадных ритмов.

Циркадные ритмы — это внутренние часы человека, которые рассчитывают его силы, регулируют синтез белка. Многие сталкивались с джет-лагом — чувством, которое испытываешь при перемещении через несколько часовых поясов, когда внутренние часы отстают или опережают местное время. Олег Атьков планирует снимать показатели ряда физиологических параметров, в том числе электрокардиограммы, на всех этапах полета и передавать информацию в московский медицинский штаб. "Буду исследовать работоспособность человека в условиях напряженной деятельности", — говорит космонавт.

Гаджеты вместо компаса на руке

На первых порах авиации пилоты носили на запястьях часы и компас, чтобы ориентироваться в воздухе. Все пилоты кругосветной экспедиции будут носить на руке браслеты, разработанные в московском НПО "Нейроком". Их задача — отслеживать состояние сонливости и сигнализировать об этом владельцу.

"Браслет следит за кожно-гальваническим сопротивлением. Когда эта реакция меняется, браслет начинает вибрировать, не давая уснуть" — рассказал пилот.

Эти браслеты носят все машинисты "РЖД" во время работы. По словам Атькова, их введение в значительной степени позволило сократить количество несчастных случаев во время перевозок, причиной которых был человеческий фактор. Сейчас браслеты проходят испытания для использования на других видах транспорта. 

© РИА Новости / Илья ТиминПролетая над куполом Земли
© РИА Новости / Илья Тимин
Пролетая над куполом Земли

Секреты долголетия от космонавта

В 1984 году Олег Атьков провел в космосе 237 суток, что стало рекордом для того времени. Корреспонденты РИА Новости не могли не спросить у космонавта и доктора медицинских наук, собирающегося в кругосветку на самолете-амфибии, как оставаться бодрым и сильным в его возрасте. 

Пара старшего возраста
© Depositphotos / Taras Malyarevich
Ученые назвали пищевую добавку, омолаживающую сердце и сосуды

Он рекомендует начинать заботу о здоровье заранее, еще смолоду. "Секреты" в целом совсем не секретные: каша по утрам, творог, стакан воды за 15 минут до завтрака, никакой еды за три часа до сна, физические нагрузки по настроению, но обязательны, минимум лифта — максимум лестницы, ходьба не менее 5 км ежедневно.

"Человек должен понимать, что ему нужно и как это сделать. Планку надо всегда ставить выше, чем ты можешь сделать. Этот полет — высокая для меня планка", — говорит космонавт.

Судя по настрою пилотов, эта планка им по плечу. Вылет планируется в июле 2018 года.

Экипаж ждет виз США и Канады и разрешения на пролет по полярному кругу.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена