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РИА Наука
РИА Наука

Каждой твари — по биокомпасу: что помогает животным ориентироваться

08:0008.05.2018
(обновлено: 09:25 08.05.2018)
04730
© Иллюстрация РИА Новости . Srikanth Vk / Алина ПолянинаЛетучие мыши и некоторые виды насекомых при движении ориентируются на магнитное поле ЗемлиЛетучие мыши и некоторые виды насекомых при движении ориентируются на магнитное поле Земли
© Иллюстрация РИА Новости . Srikanth Vk / Алина Полянина
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Круглые черви, дрозофилы, бабочки, рыбы, голуби, летучие мыши используют для навигации магнитное поле Земли. Человек лишен таких способностей и без специальных приборов сбивается с пути. О том, как работает природный биокомпас, — в материале РИА Новости.

Тростниковая камышовка
© Фото : Andy Morffew
Ученые выяснили, как работает "магнитный компас" птиц

Черви думают

У круглого червя Caenorhabditis elegans, занимающего самую низкую ступеньку в животном царстве, в мозге, на конце AFD-нейрона, есть небольшой отросток, похожий на микроскопическую телевизионную антенну. Это биокомпас, при помощи которого червь ориентируется в почве.

Благодаря биокомпасу червь в поисках пищи движется вниз. В эксперименте ученых Техасского университета (США) черви теряли ориентацию и перемещались хаотично, если вокруг них искажалось магнитное поле. Дальнейшие опыты показали, что траектория также зависит от того, в какой части света черви родились и выросли. Так, "коренные техасцы" двигались параллельно поверхности земли, а гавайские, английские и австралийские черви — под углом, который соответствовал искажению силовых линий магнитного поля, характерного для их родных мест.

© Иллюстрация РИА НовостиОтросток-биокомпас в мозге червя-нематоды
© Иллюстрация РИА Новости
Отросток-биокомпас в мозге червя-нематоды

Рыбы нюхают

У рыб биокомпас, реагирующий на магнитное поле Земли, находится в носу. Ученые из университета Людвига Максимилиана (Германия) смогли выделить клетки из носа радужной форели (Oncorhynchus mykiss), которые содержали частицы магнетита — минерала, играющего важную роль в способности некоторых живых организмов определять направление движения. По оценкам исследователей, в носовой области каждой особи находится от десяти до ста таких клеток, что позволяет рыбам определять не только направление на север, но и ориентироваться по широте и долготе.

Как полагают ученые, именно благодаря сверхчувствительному носу форель путешествует из рек в море на триста километров, а спустя несколько лет снова возвращается туда, где появилась на свет.

CC BY 2.0 / Jon Nelson / Благодаря особым клеткам в носовой области радужная форель всегда возвращается в места, где появилась на свет
CC BY 2.0 / Jon Nelson /
Благодаря особым клеткам в носовой области радужная форель всегда возвращается в места, где появилась на свет

Насекомые полагаются на белки

Свой биокомпас есть и у плодовых мушек — это структура из двух белков, образующихся на поверхности клеточных мембран. Криптохром (Cry) позволяет клеткам воспринимать синий и ультрафиолетовый свет. Основная функция второго белка (CG8198) — регуляция биоритмов в организме, но в комплексе с криптохромом он образует своего рода наноиглу. Ее центральный стержень — из CG8198, а оболочка — из Cry.

Такая игла, подобно стрелке компаса, выравнивается даже по слабому магнитному полю. В ходе исследования китайским ученым пришлось заменить металлические инструменты пластиковыми, поскольку изучаемые белковые структуры были сильно намагничены и прилипали к металлу.

Открытый белковый комплекс назвали MagR (магнитный рецептор). Как именно он действует, пока неясно, однако ученые предположили, что белки, посылая сигналы в нервную систему, помогают дрозофиле понять, где находится север.

© Фото : Muhammad Mahdi KarimДрозофила чувствует магнитное поле Земли благодаря белковому комплексу MagR
© Фото : Muhammad Mahdi Karim
Дрозофила чувствует магнитное поле Земли благодаря белковому комплексу MagR

Птицы высчитывают и измеряют

Магнитный рецептор есть у бабочек-монархов и некоторых птиц, в частности голубей. У пернатых разновидность криптохрома — Cry 1а находится в клетках сетчатки глаза, чувствительных к синим и ультрафиолетовым лучам, и на магнитное поле он реагирует только после световой активации. Но даже это не до конца объясняет, как функционирует птичья навигационная система. Ведь при ориентации в пространстве пернатые используют сразу две "карты бионавигации" — запаховую и магнитную.

Благодаря магнитной птицы различают направления на север и юг, вычисляют долготу, измеряют деклинацию (разницу между магнитным и географическим севером) магнитного поля Земли, это помогает им сориентироваться и исправить маршрут.

Ученые полагают, что большую часть пути пернатые преодолевают, полагаясь на магнитное поле, а на финише более важную роль играют запахи. Голуби, которым затыкали ноздри, перерезали обонятельный нерв, уничтожали ольфакторный эпителий, промывая клюв водным раствором сульфата цинка, тратили больше времени на возвращение к своей голубятне, чем обычные птицы.

CC BY-SA 2.5 / Alan D. Wilson / Feral Rock Dove at the Burnaby Lake Regional Park in Burnaby, BC, CanadaНе все ученые согласны, что белок Cry 1а служит птицам для навигации
CC BY-SA 2.5 / Alan D. Wilson / Feral Rock Dove at the Burnaby Lake Regional Park in Burnaby, BC, Canada
Не все ученые согласны, что белок Cry 1а служит птицам для навигации

Летучие мыши сверяются с Солнцем

В 2016 году ученые из Института Макса Планка по изучению мозга (Германия) обнаружили навигационный белок Cry или его разновидность Cry 1а в клетках девяноста видов млекопитающих. А, скажем, у грызунов и летучих мышей, которые явно реагируют на магнитные поля, этого белка не оказалось.

Некоторые виды летучих мышей — в частности, большая ночница (Myotis myotis) — не просто корректируют полет по магнитному полю Земли, но и ежедневно сверяют свой биокомпас по солнцу — точнее, по поляризованному свету, который ярче всего на закате.

Это подтвердили опыты немецких и болгарских ученых. Летучих мышей помещали в измененное магнитное поле (сдвинутое на 90 градусов к востоку) во время заката. Часть животных находилась в контейнерах и не могла видеть лучи заходящего солнца. В результате, когда их выпустили, они отклонились от курса как раз на угол наклона лучей в коробках и сбились с пути. Мыши, которые могли сверить свои ощущения с солнцем, таких трудностей не испытывали и благополучно вернулись в родную пещеру.

Ученые устанавливают электроды ЭЭГ на голову добровольца
© Фото : Jonathan Cohen/Binghamton University
Ученый заявляет об открытии шестого "магнитного" чувства у человека

Биокомпас для человека 

У человека нет ни отростка в мозгу, ни клеток с магнетитом, ни навигационных белков в клетках. Он сбивается с пути без специальных приборов, если на маршруте следования нет высоких ориентиров. Это часто случается в лесу.

Американские инженеры Ливиу Бабиц и Скотт Коэн предлагают исправить это недоразумение с помощью имплантата, выполняющего роль биокомпаса — как у животных. Силиконовое устройство размером со спичечный коробок вибрирует каждый раз, когда человек поворачивается на север. Изобретатели вживили биокомпас себе под кожу.

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