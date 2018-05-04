МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. НАСА после успешных наземных тестов планирует провести летные испытания портативного ядерного реактора, который может быть использован во время миссий по исследованию Луны и Марса, сообщает издание SpaceNews.

По данным издания, 2 мая представители исследовательского центра НАСА Glenn Research Center и Национальной администрации по ядерной безопасности министерства энергетики США сообщили, что испытания ядерного реактора Kilopower на Невадском испытательном полигоне прошли успешно и показали его способность генерировать от 1 до 10 киловатт энергии. НАСА заявило, что во время испытаний реактор работал, как ожидалось.

Отмечается, что следующим шагом для НАСА может стать испытание реактора в космосе. "Наша цель — с тем, что мы узнали из этого эксперимента, приступить к демонстрационному полету", — заявил ведущий инженер проекта Kilopower Марк Гибсон. Он добавил, что пока детали испытательного полета неизвестны, и НАСА еще не дала официального одобрения на подобную миссию.

Как пишет издание, технология реактора представляет интерес для НАСА в качестве источника энергии для будущих исследований на Луне и Марсе. На Луне такие реакторы могут обеспечивать энергию в течение лунной ночи, которая длится примерно 14 дней, а также в постоянно затененных областях кратеров на лунных полюсах, куда никогда не поступает солнечный свет. На Марсе такие реакторы смогут выделять энергию ночью и во время пылевых бурь, когда эффективность солнечных батарей снижается, пишет издание.

"Когда мы полетим на Луну и в конце концов на Марс, нам, скорее всего, потребуются значительные источники энергии, не зависимые от солнца", — заявил исполняющий обязанности заместителя администратора в области космической техники НАСА Джим Рейтер. По его словам, в течение следующих полутора лет будут проводиться предварительные исследования миссии.

Он добавил, что, вероятно, НАСА использует реактор на лунном посадочном модуле для миссии по исследованию Луны в 2020-х годах.

Издание отмечает, что представители НАСА не раскрыли стоимости летных испытаний реактора. Но Рейтер заявил, что всего к настоящему моменту ведомство потратило на проект Kilopower около 20 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что разработчики компактной атомной системы в рамках проекта НАСА Kilopower создают энергетическую систему, работающую на принципе ядерного распада.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США подняли свою космическую программу на новый уровень, "который все считали недостижимым в такое короткое время, … и нас ждет Марс".