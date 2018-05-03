В Нью-Йорке показали документальный российский фильм "Жизнь с бактериями"

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая — РИА Новости. Показ документального фильма "Жизнь с бактериями" Андрея Тимощенко и Станислава Ставинова прошел на Международной конференции общественного телевидения INPUT-2018 в Нью-Йорке.
Как пояснил РИА Новости член исполнительного совета INPUT Барт Де Пут, "сначала фильмы отбирают региональные координаторы, после чего их отсматривают модераторы конференции, которые формируют сессии". Работа российских документалистов была выбрана для сессии "Новые способы показа научных фильмов". Картина о молодых ученых, по мнению организаторов конференции — удачный пример привлечения молодежи к специфичному и зачастую узкопрофессиональному материалу.
"Жизнь с бактериями" рассказывает о работе ученых-микробиологов и их буднях в лабораториях, биологических станциях и в экспедициях. Съемки проходили в МГУ, Институте эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова, Кубанском государственном университете, а также в разных уголках России, от Северного Кавказа до берегов Белого моря, куда творческая группа отправлялась вместе со своими героями.
Авторы фильма не смогли лично представить картину на престижной профессиональной конференции, так как им не дали американские визы ко времени ее открытия.
Фильм "Жизнь с бактериями" был создан в 2017 году по заказу телеканала "Наука" при поддержке министерства образования и науки и Российского географического общества на Краснодарской киностудии имени Минервина.