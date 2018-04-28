"Швабе" разработал стеклокерамику для лазерной техники

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Стеклокерамику на основе нанокристаллов оксида цинка, который может стать идеальным решением для эрбиевых лазеров, применяющихся в медицине, косметологии, обработке металлов и высокоточной резке оптического стекла, создали специалисты НПО ГОИ им. С. И. Вавилова, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Благодаря уникальному сочетанию физических и химических свойств изделие на основе стеклокерамики из оксида цинка позволит повысить мощность эрбиевого лазера. Инициативная разработка НПО ГОИ им. С. И. Вавилова — прорыв в фотонике в области материаловедения. В долгосрочной перспективе это позволит нам создать новое поколение эрбиевых лазеров", — сказал первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов.

В пресс-службе уточнили, что эрбиевый лазер не причиняет вред человеческому зрению и оказывает поверхностное воздействие на объект.