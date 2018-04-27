"Швабе" разработал высокоэффективный способ очистки изделий из ситалла

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Технологию очистки деталей из ситалла разработали специалисты Научно-исследовательского института "Полюс" (НИИ "Полюс"), сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

Ситалл — стеклокристаллический материал, обладающий высокой термической стойкостью, однородностью и прочностью. Он активно применяется на предприятиях оптической отрасли при изготовлении различных микроэлектронных элементов и устройств, применяемых в оптоэлектронном приборостроении

"Технология предназначена для применения на этапе финишной полировки при создании лазерных гироскопов. Способ успешно прошел испытание на практике и будет внедрен в производственный процесс в ближайшей перспективе", — говорится в пресс-релизе.

По словам генерального директора НИИ "Полюс" Евгения Кузнецова, к чистоте поверхности изделий из ситалла предъявляются очень высокие требования перед выполнением дальнейших технологических операций.

"Разработанный и запатентованный метод сочетает в себе наиболее эффективные приемы очистки поверхности деталей и превосходит существующие способы по качеству обработки", — сказал Кузнецов.

Пресс-служба холдинга напоминает, что в числе передовых разработок ученых холдинга — новый вид ситалла — одного из главных материалов космической отрасли. В мире технологией его изготовления владеют лишь три компании, в том числе "Швабе".