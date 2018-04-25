Спутник Sentinel-3B выведен на орбиту

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Разгонный блок "Бриз-КМ" вывел европейский спутник мониторинга морей Sentinel-3B на расчетную орбиту, трансляция ведется на сайте Европейского космического агентства (ESA).

Ракета "Рокот" с "Бризом" и Sentinel стартовала с космодрома Плесецк в 20.57 мск. 25 апреля. Космическая часть (связка из разгонного блока "Бриз-КМ" и самого спутника) вышла на промежуточную орбиту в 21.03 мск.

Таким образом, Sentinel-3B "присоединился" на орбите к своему близнецу — Sentinel-3A, запущенному 16 февраля 2016 года. Спутники могут мониторить температуру на поверхности океанов для прогноза погоды, морскую биопродуктивность, загрязнение океанов и изменение уровня моря. Причем всю Землю приборы спутников смогут "осмотреть" за двое суток.

На суше спутники будут поддерживать другие аппараты — серии Sentinel-2, помогая им давать более четкую картину пожаров, состояния растительности и уровня рек и озер.