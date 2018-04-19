Разгонный блок "Бриз-М" вывел на целевую орбиту российский военный спутник

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Разгонный блок "Бриз-М" вывел на целевую орбиту космический аппарат, запущенный минувшей ночью с космодрома Байконур в интересах Минобороны России, рассказали журналистам в четверг в российском военном ведомстве.

"Выведение космического аппарата на орбиту прошло в расчетное время в штатном режиме", — сообщили в Минобороны.

Старт ракеты-носителя "Протон-М" успешно прошел в 01:12 мск. В 01:22 мск головная часть ракеты в составе разгонного блока "Бриз-М" с космическим аппаратом штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.