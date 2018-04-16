У Роскосмоса нет планов объединить производителей разных видов ракет

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Роскосмос и Ростех не участвовали в формировании сценариев объединения гражданских и военных производителей ракет, необходимо продолжать работу в уже существующей оргструктуре, заявил глава научно-технического совета госкорпорации "Роскосмос" Юрий Коптев.
"Надо продолжать нормально работать в уже принятой организационной структуре. Потому что каждая подобная реформа выбивает всех минимум на два года", — добавил он.
По словам Коптева, называемые в СМИ корпорация "Тактическое ракетное вооружение", "Алмаз-Антей", "РТИ Системы" и сам "Роскосмос" не являлись инициаторами и не выступали за совместное объединение.
Глава научно-технического совета Роскомоса напомнил, что все обозначенные в СМИ предприятия занимаются разными вопросами и имеют различные компетенции в своих нишах, поэтому их эффективное объединение было бы весьма спорным.