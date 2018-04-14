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РИА Наука
РИА Наука

Верные друзья или гениальные манипуляторы? Почему людям нравятся кошки

08:0014.04.2018
(обновлено: 08:06 14.04.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПосетительница и кошки в котокафе Котики и люди в МосквеПосетительница и кошки в котокафе Котики и люди в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Поведение домашней кошки ученые исследуют уже более полувека, но понять природу ее близких взаимоотношений с человеком до конца пока не удалось. РИА Новости разбирается, почему люди так привязываются к домашним питомцам и чем кошки отличаются от собак. 

Клонирование млекопитающих
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Rost9, Depositphotos / lifeonwhite
Точная копия: семь млекопитающих, которых удачно клонировали

Статистика последних лет показывает: кошки обходят собак по популярности. Это отмечается в США и Канаде, во Франции и России, Германии, Австралии.

Если спросить владельцев кошек, почему они завели себе именно такого питомца, ответы будут разными. Одним кошки кажутся маленькими и беззащитными, поэтому хочется о них заботиться. Другие скажут, что кошек легко содержать, они чистоплотны, им не нужна клетка. Третьим нравится грациозность этих животных, их независимый характер и яркая индивидуальность. Четвертые отметят, что мех кошки приятен на ощупь, а процесс поглаживания успокаивает нервы, напоминает медитацию. Можно еще добавить, что кошки забавные и умные, поэтому с ними никогда не скучно, и что они привносят кусочек дикой природы в наш дом.

Пушистый дьявол, который гуляет сам по себе

Кошки жили рядом с человеком уже 9500 лет назад: их останки находят в древних погребениях на острове Кипр. Одомашнивать кошек начали в Древнем Египте, а завершился этот процесс, по некоторым данным, всего двести лет назад. 

Исследование ДНК древнейших останков домашних кошек в научной лаборатории в Париже
© AP Photo / Thibault Camus
Ученые доказали, что кошки были одомашнены древними египтянами

По поводу того, почему кошки стали жить с человеком, нет единого мнения. Согласно одной из гипотез, их привлекали жилища людей, в которых хранилось зерно, а значит, всегда можно было поймать мышей. Ученые ссылаются и на то, что человеку вообще свойственно заботиться о маленьких и слабых, а также ловить и приручать животных без всякой экономической выгоды от этого. Люди готовы разделить с кошками кров и еду, заботиться о них как о приемных детях. В подтверждение приводят племена индейцев Северной и Южной Америки, которые тоже держат кошек в качестве домашних питомцев, хотя они не сторожат дом, не выполняют никакой физической работы, не несут яйца, не дают шерсть. Люди заботятся о них совершенно бескорыстно, повинуясь своей природе.

История человечества, однако, дает не такую однозначную картину. В Египте кошку обожествляли наряду с другими животными. А в средневековой Европе, наоборот, считали слугой дьявола, спутницей ведьм. Настороженно к кошкам относятся в Японии. В мусульманских странах к кошке более терпимы, чем к собаке. Индусы ее уважают, хотя и считают дурным знаком, если она перебежит дорогу. 

В США владельцев кошек все больше, тем не менее, согласно опросам, 17,4% американцев не любят кошек (против собак высказались чуть более 2%). Самые же большие поклонники кошек — англичане, что связывают с высокой активностью зоозащитных фондов в этой стране.

На этом фоне во всем мире растет число так называемых полувладельцев кошек, то есть тех, кто кормит уличных животных, лечит их, собирает средства на стерилизацию.

Кот с четырьмя ушами
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Пушистые мутанты: как природа играет с внешностью домашних питомцев

Кошкотерапия

Тесные отношения между кошкой и человеком установились благодаря некоторым особенностям поведения обоих видов. Люди — социальные животные, хотя и не стайные. Такие же и кошки. Собака всегда готова услужить хозяину — от кошки этого ждать не стоит. Если и вести с ней переговоры, то только посредством лакомств.

Близкая привязанность закрепляется у людей с помощью гормона окситоцина, вырабатываемого в мозге. Объектом привязанности способна служить и кошка. Недаром многие владельцы кошек уверены, что у них установилась уникальная связь с питомцем. Каждый готов рассказать, как кошка встречает у входа в квартиру или приходит ласкаться. Измерить силу привязанности объективно невозможно, но ученые отмечают, что отношения с кошкой строятся на доверии. Животному важно, что человек предоставляет безопасное укрытие, защищает. Человек ценит, что кошка успокаивает, снимает стресс.

Кот на пирсе города Балаклавы в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кошки предотвращают астму у детей, выяснили ученые

Несколько научных работ свидетельствуют о положительном влиянии кошек на психическое и физическое состояние людей. Питомцы дают ощущение привязанности, безусловной любви, что особенно важно при депрессии и тем, кто одинок, изолирован от общения, прикован к постели, вынужден ухаживать за тяжелобольным родственником. Ученые из США показали, что у владельцев кошек резко снижен риск смерти от инфаркта миокарда, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, кто в ком нуждается больше — кошка в человеке или человек в кошке. Однако ученые, пытаясь выяснить природу отношений между двумя биологическими видами, используют вполне человеческие термины — такие как "привязанность" и "социальная поддержка".

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вячеслав Гаджиев
Если с кошкой разговаривать, она начинает понимать твои слова и интонацию. Но это нужно долго ждать. У моей кошки это начало проявляться после семи лет примерно. За мою жизнь с кошками у меня их было три умницы. О них можно много говорить. Изумительные существа. Я это говорю не про котов а про кошек именно.
08:21
14.04.2018
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