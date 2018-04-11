Роскосмос и НАСА определят на встрече в США облик будущей лунной станции

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Облик будущей окололунной станции, в создании которой примут участие США и Россия, будет рассматриваться на встрече глав космических агентств в Колорадо-Спрингс, сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров в интервью "Российской газете".

"В ближайшие дни по этому проекту в Колорадо-Спрингс (США) состоится встреча руководителей агентств. Понятно, какие модули должны быть обязательно: обитаемый, энергетический, научно-лабораторный, шлюзовой, но конфигурация отрабатывается. Мы готовы участвовать в создании шлюзового и обитаемого модулей и, разумеется, систем жизнеобеспечения — в этом Россия безусловный лидер", — сказал Комаров.

По его словам, очень важно, что участники проекта задумались над аспектом унификации стандартов работы в космосе, ведь это напрямую связано с безопасностью экипажа.

"Россию называют "чемпионом мира" по стыковкам, поэтому я надеюсь, что при унификации стыковочных стандартов общими станут наши. Как ожидается, модули DSG будут запускаться начиная с 2022 года. Таким образом, можно говорить о том, что реально к 2024-2026 годам возможно формирование первоначального облика DSG", — заключил Комаров.