РАН примет участие в разработке российских стратегических проектов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российская академия наук примет участие в разработке российских мегапроектов, сообщил журналистам в среду президент РАН Александр Сергеев.

"На встрече с президентом (России Владимиром Путиным 10 апреля) обсуждались стратегические проекты. Перед академией наук ставится задача прогноза развития страны", — сказал Сергеев.

Он отметил, что "задача пространственного развития России — это проект уровня национальной идеи".

По словам Сергеева, в ходе встречи с Путиным, в частности, обсуждались проекты создания транспортно-логистических коридоров, включающих Севморпуть и магистраль с востока на запад РФ; интерактивной карты космического мониторинга территории России; увеличения продолжительности жизни россиян до 80 и более лет и другие.

В научно-исследовательском центре "Курчатовский институт" 10 апреля состоялось совместное заседание президиума РАН и научно-технического совета НИЦ КИ, приуроченное к 75-летию Курчатовского института, на котором присутствовал президент России Владимир Путин. В ходе заседания было подписано соглашение о сотрудничестве РАН и НИЦ "Курчатовский институт".