МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава РАН Александр Сергеев заявил, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства синхротронного комплекса во Владивостоке.
"Президент поддержал идею строительства синхротронного комплекса во Владивостоке", — сказал Сергеев журналистам.
По его словам, в ближайшее время РАН и Курчатовский институт начнут "двигаться по пути реализации проектов".
Во вторник Путин побывал в Курчатовском институте, он провел встречу с руководством РАН и НИЦ "Курчатовский институт".
В 1999 году в Курчатовском институте был введен в эксплуатацию первый на постсоветском пространстве источник синхротронного излучения.