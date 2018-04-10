МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава РАН Александр Сергеев заявил, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства синхротронного комплекса во Владивостоке.

"Президент поддержал идею строительства синхротронного комплекса во Владивостоке", — сказал Сергеев журналистам.

По его словам, в ближайшее время РАН и Курчатовский институт начнут "двигаться по пути реализации проектов".

Во вторник Путин побывал в Курчатовском институте, он провел встречу с руководством РАН и НИЦ "Курчатовский институт".

Синхротронное излучение является одним из наиболее востребованных инструментов для широкого спектра фундаментальных и прикладных научных исследований в области физики, биологии, медицины, химии. Источники синхротронного излучения позволяют изучать материю на атомарном уровне. В настоящее время в мире работает около 40 источников синхротронного излучения, разрабатывается и строится более десятка новых установок.

В 1999 году в Курчатовском институте был введен в эксплуатацию первый на постсоветском пространстве источник синхротронного излучения.