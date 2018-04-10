Путин рассказал о влиянии открытий на развитие искусственного интеллекта

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Новые открытия позволят России значительно продвинуться в развитии и внедрении систем искусственного интеллекта и повысить их энергоэффективность, для этого необходимо использовать принципы и процессы, которые происходят в живой природе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в Курчатовском институте.

"Новые открытия позволят нам создать качественно иные методы предотвращения, диагностики, лечения заболеваний, в том числе заболеваний пока еще неизлечимых, разрабатывать эффективные и безопасные для окружающей среды технологии генерации энергии и утилизации бытовых отходов, а также значительно продвинуться в развитии и внедрении систем искусственного интеллекта, повысить их энергоэффективность, используя принципы и процессы, которые происходят в живой природе", — заявил Путин.