Путин рассказал, что нужно для технологического бума

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предложить российскому бизнесу дополнительные стимулы для инвестиций в технологии, чтобы добиться технологического бума.

"Необходимо создавать дополнительные стимулы для вложения бизнеса в исследования и разработки, для деятельности крупных и малых высокотехнологичных компаний. Словом, создать такой инвестиционный климат, чтобы запустить настоящий технологический "бум". Запустить его нужно обязательно", — сказал Путин в ходе выступлении в Курчатовском институте.