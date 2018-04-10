Путин попросил академиков сообщать ему о рассмотрении законопроекта РАН

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил членов РАН сообщать ему о трудностях и возможных угрозах во время обсуждения законопроекта о правовом статусе академии в Госдуме.

Как сообщил вице-президент РАН Валерий Козлов, предлагаемый законопроект должен поднять правовой статус Российской академии наук. "Вопрос о правовом статусе Российской академии наук как старейшей нашей организации уникальной, он не только трудный, но, в том числе и интересен для наших коллег юристов, которые готовы заняться всем этим комплексом вопросов", — сказал ученый.

"По поводу собственной научной деятельности академии. Это было предложение самой академии, поэтому мы просто учли и пошли навстречу. Хотя, понятно, что основная работа осуществляется через академические институты, а не собственно в самой академии. Пожалуйста, если вы посчитали целесообразным такую опцию иметь в законе, поэтому я не возражаю", — сказал Путин на встрече с руководством РАН и НИЦ "Курчатовский институт".

"Но нужно, конечно, подумать на тему о том, как реализовывать эту норму закона. Это понятно. А если, вы увидите какую-то угрозу в ходе обсуждения закона в Государственной думе, давайте нам знать напрямую. Представитель там мой (работает). Пожалуйста, мы сразу постараемся вместе с вами на это отреагировать", — добавил он.