Павел Власов рассказал о новой подготовке российских космонавтов

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) планирует использовать виртуальную реальность, суперкомпьютер и экзоскелеты для подготовки российских космонавтов, рассказал в интервью РИА Новости начальник ЦПК, Герой России Павел Власов.

Власов возглавил ЦПК в ноябре 2017 года. До этого он возглавлял ЛИИ им. Громова – головной российский институт по испытаниям авиационной техники.

По его словам, в ЦПК уже подготовили программу перспективного развития Центра до 2022 года, в которую, помимо ремонта и реконструкции инфраструктуры, "закладываем внедрение современных технологий на всех уровнях подготовки космонавтов".

"Предусматривается объединять все тренажеры в единую сеть с централизацией основных задач, чтобы визуализация и моделирование внутреннего пространства корабля решались на суперкомпьютере. В этом случае затраты на поддержание аппаратной части и обновление программного обеспечения станут ниже", — рассказал Власов.

Также, добавил начальник ЦПК, в подготовке космонавтов к полетам планируется задействовать технологии виртуальной реальности.

"В части развития тренажерной базы мы рассматриваем робототехнические средства, управление техникой с использованием экзоскелетов", — отметил собеседник агентства.

Помимо этого, в планах ЦПК новый этап модернизации центрифуги для моделирования всех этапов космического полета: от старта и выхода на орбиту, до входа в атмосферу, спуска и посадки.

"И это лишь часть мероприятий, которые мы планируем реализовать в перспективе", — отметил Власов.