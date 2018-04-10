ЦПК высказался против создания отрядов космонавтов на предприятиях отрасли

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) выступает против формирования отдельных отрядов космонавтов РКК "Энергии" и "S7 Космические транспортные системы" в дополнение к единому отряду космонавтов Роскосмоса, рассказал в интервью РИА Новости начальник ЦПК, Герой России Павел Власов.

Единый отряд космонавтов Роскосмоса был сформирован в 2011 году. До этого в России существовали отдельные отряды ЦПК, Ракетно-космической корпорации "Энергия", Ракетно-космического центра "Прогресс", Института медико-биологических проблем. В прошлом году сотрудники РКК "Энергия" высказались за создание отдельного отряда для своей корпорации с целью проведения испытаний нового космического корабля "Федерация". О желании иметь своих космонавтов заявляла и частная российская компания и "S7 Космические транспортные системы".

"Согласно законодательству, в России существует один отряд космонавтов. Это отряд Роскосмоса, который базируется у нас в ЦПК. Кто бы ни пытался как-то по-иному эту ситуацию преподнести, но подготовка для полета в космос занимает 7-10 лет. На этот срок человек выпадает из любой другой деятельности. Он не может сегодня готовиться к полету в космос, а завтра отработать смену пилотом гражданской авиации. Это же касается и предложений "Энергии", — рассказал Власов.

В то же время он отметил, что никто не мешает членам отряда космонавтов Роскосмоса в свободное от подготовок к космическим полетам время сотрудничать с разработчиками нового российского пилотируемого корабля "Федерация".

"Задача отряда, чтобы космонавты как можно более глубоко взаимодействовали с разработчиками космической техники", — рассказал он.