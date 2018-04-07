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РИА Наука
РИА Наука

"Хвосты" боятся, "головы" любят. Какая омывайка пахнет яблоками

08:0007.04.2018
(обновлено: 08:18 07.04.2018)
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© Depositphotos / alen44Девушка моет окнаДевушка моет окна
© Depositphotos / alen44

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые все чаще обращают внимание на опасность средств бытовой химии для здоровья и рекомендуют пользоваться ими пореже. Но порой без них не обойтись: например, когда надо помыть окна в квартире или лобовое стекло автомобиля. РИА Новости вместе с экспертами рассказывает, из чего делают стеклоочистители, какие вещества в них действительно удаляют грязь и как с ними лучше обращаться.

Покупатель в отделе бытовой химии
© Fotolia / Niki Love
Ученые назвали неожиданную опасность моющих средств

Если лобовое стекло с пятнами бензина, масел просто сполоснуть водой, протереть влажной губкой или щеткой — мало. Нефтепродукты даже в теплое время года сохраняют вязкость, не стекают сами собой, не испаряются. Да и поверхность стекла, в состав которого входят оксиды щелочных металлов, не идеально гладкая. В процессе использования она покрывается невидимыми глазу многочисленными бугорками, ямками, куда забиваются частички грязи. Без химии ее не достать.

"В любой моющей жидкости — неважно, для стекла, посуды, пола — содержатся поверхностно-активные вещества — ПАВ. Их молекулы состоят из двух частей: одна "любит" воду, другая — "боится" ее. ПАВ окружают частицу жира, связываясь с ней теми частями, которые "боятся" воды. Мицеллы — так в коллоидной химии называют агрегаты ПАВ — "цепляются" за воду и смывается вместе с ней", — рассказывает Роман Якушин, кандидат технических наук, доцент кафедры органической химии РХТУ имени Д. И. Менделеева.

ПАВ получают из нефтепродуктов, но по-разному. Например, анионные разновидности образуются при взаимодействии спиртов и других углеводородов с кислотами, например, серной кислотой. В результате получаются молекулы из двух частей: углеводородная "голова" — гидрофильная (любит воду) и "хвост" от серной кислоты — гидрофобный (боится воды). Самые популярные ПАВ этого вида — лаурилсульфаты, входящие в состав чистящих средств, шампуней, зубных паст. Они хорошо растворяются в воде, образуя анионы и катионы. С их помощью удаляются соли и другие водорастворимые загрязнения.

В бытовые стеклоочистители добавляют анионогенные и неионогенные ПАВ, которые не растворяются в воде.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаМолекулы поверхностно-активных веществ окружают и захватывают частички грязи, чтобы утащить их с собой в водном растворе
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Молекулы поверхностно-активных веществ окружают и захватывают частички грязи, чтобы утащить их с собой в водном растворе

Одни работают, другие отвлекают

"Но прежде чем ПАВ приступят к делу, нужно снизить вязкость грязи, жира, разбить все на мелкие частички. Для этого в омывайку добавляют органический растворитель", — продолжает Якушин.

Чаще всего это изопропанол, уайт-спирит, ацетон и их смеси — довольно агрессивные углеводородные соединения.

Следующий обязательный компонент — спирт. Он не позволяет моющей жидкости загустеть при низкой температуре воздуха. Предпочтительнее всего этанол, то есть, по сути, алкоголь.

Продажа незамерзающей жидкости для автомобилей на МКАДе в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Это, пожалуй, единственное вещество в стеклоочистителях, которое неопасно, потому что наш организм умеет от него избавляться, так как сам его вырабатывает в небольших количествах. Опасно, когда вместо этилового спирта добавляют метиловый или пропиловый. Контрафактные смеси, которые продают на дорогах, могут содержать эти два токсичных компонента", — комментирует Николай Шапкин, профессор кафедры общей, неорганической и элементоорганической химии Школы естественных наук ДВФУ.

Метиловый спирт крайне токсичен. Окисляясь в организме до формальдегида, он воздействует на нервную систему и способен вызвать слепоту, причем, неважно, каким образом он попал в организм – с пищей или через дыхательные пути. Так как в автомобиле приходится часто использовать омывайку, летучие компоненты накапливаются в салоне и способны вызвать отравление, аллергию.

Этанол дорог, цена на стеклоочистители с ним выше. Более дешевые безопасные аналоги — этиленгликоль и изопропиловый спирт, синтезируемые из нефтепродуктов. Но они густеют на холоде, кроме того, неприятно пахнут. Значит, требуются отдушки.

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"Отдушки отвлекают обонятельные рецепторы носа от едкого запаха дешевых спиртов. Вот откуда стеклоочистители с ароматом яблок, лимона", — поясняет Роман Якушин.

В стеклоочистители также добавляют нашатырный спирт — раствор аммиака в воде. Обладая щелочными свойствами, нашатырь реагирует с жирами, жирными кислотами с образованием мыла, которое хорошо растворяется в воде и смывается. К тому же мыло менее токсично и едко, чем чистая щелочь. Главное же — нашатырь летучий, он быстро испаряется на воздухе.

Цвет омывайки не имеет значения, поскольку красители в данном случае выполняют исключительно декоративную функцию, не участвуя в очистке поверхности.

Но все это известно любому химику, главное — как соединить компоненты, чтобы они не реагировали друг с другом, стабилизировать смесь. Жидкость не должна расслаиваться, давать осадок в течение всего срока хранения.

"В стабильности состава состоит ноу-хау производителя", — резюмирует Якушин.

Чем реже, тем лучше

При применении средства для очистки стекол или мытья посуды обычно надевают перчатки, поэтому химии на коже мало. Но все же вещества проникают в организм.

"ПАВ остаются на стекле, их летучие компоненты могут накапливаться в помещении, если часто мыть окна. А там содержатся вредные вещества, такие как, например, октанол-1 — это высший спирт, вызывающий раздражение. Распухают губы, саднит лицо — значит, началась аллергическая реакция", — поясняет Николай Шапкин.

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Нашатырный спирт, неопасный в малых концентрациях, при длительном воздействии раздражает дыхательные пути. Легко испаряясь, он так же легко входит в состав другого раствора. Поскольку слизистая носоглотки увлажнена, нашатырь может на ней накапливаться, создавая щелочную среду и раздражение.

В больших концентрациях вредны и органические растворители, и спирты. Разные отдушки и красители вызывают аллергию. Впрочем, здоровому человеку особо опасаться не стоит, поскольку концентрация химикатов не превышает допустимых значений, а окна моют пару раз в год. Токсичные же смеси на рынок просто не допустят контролирующие органы.

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