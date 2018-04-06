Во Французской Гвиане успешно стартовала ракета-носитель Ariane 5

ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Ракета-носитель Ariane 5 с двумя спутниками на борту успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямая трансляция старта ракеты велась на сайте компании-оператора космодрома Arianespace.

Старт состоялся в 18.37 в четверг по времени Куру (00.37 мск в пятницу). Запуск в ночь на пятницу стал третьим стартом с этой площадки с начала года.

На борту ракеты находятся спутники связи HYLAS 4 и DSN-1/Superbird-8.

Ariane-5 — европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. Запуски Ariane-5 производятся с космодрома Куру во Французской Гвиане. На разработку Ariane-5 было потрачено около 10 лет и 7 миллиардов долларов.

Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15%-ное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40%-ное — при запусках с космодрома Байконур. С начала 70-х годов прошлого века ГКЦ используется для запусков космических аппаратов ракетами-носителями семейства "Ариан". Космодром используется в интересах совместных европейских космических программ.