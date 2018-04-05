Американский космоплан совершил первый испытательный полет на ракетной тяге

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Компания Virgin Galactic провела успешные испытания новейшего суборбитального пилотируемого космоплана VSS Unity класса SpaceShipTwo с включением ракетных двигателей аппарата, об этом компания сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Двенадцатый испытательный полет космоплана традиционно прошел в пустыне Мохаве, аппаратом управляли пилоты Марк Стаки и Дэйв Макай. Компания испытывает VSS Unity с февраля 2016 года, до этого все 11 полетов проходили без включения ракетных двигателей аппарата.

Как сообщает компания, через 20 минут после старта VSS Unity отделился от несущего его самолета, затем был включен его ракетный двигатель, аппарат набрал необходимую высоту и после выключения двигателя совершил контролируемое планирование на Землю. О том, на какую высоту поднялся VSS Unity, не сообщается.

SpaceShipTwo (SS2) — частный пилотируемый суборбитальный космический корабль, который был создан для доставки туристов в космос. SpaceShipTwo поднимается в воздух на самолете VMS Eve класса WhiteKnightTwo, затем на собственной ракетной тяге поднимается до границы с космосом, после чего совершает приземление.

Корабль, по задумке создателей, будет способен совершать полеты на высоту около ста километров, которая считается границей космоса.

Предшественник VSS Unity — первая испытательная модель VSS Enterprise совершила первый пилотируемый полет в октябре 2010 года. Позднее в ходе состоявшегося 31 октября 2014 года полета аппарат распался на части, при крушении погиб один из пилотов. Авария произошла через несколько минут после запуска двигателей космоплана после его отстыковки от самолета-носителя.