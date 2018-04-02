Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблем Dragon с грузом для МКС

ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции, трансляцию запуска ведет НАСА.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был дан в расчетные 23.30 мск.

Стыковка грузового корабля с МКС запланирована на среду.

Грузовой корабль везет на орбиту около 2,6 тонн груза, в том числе провиант и предметы первой необходимости.

Отделение первой ступени ракеты-носителя, для которой это уже второй запуск, произошло через три минуты после старта. Через 11 после старта ведущий трансляции подтвердил успешное отделение грузового корабля от ракеты-носителя.

"Успешный запуск: Dragon на верной орбите, корабль начал путешествие к МКС", — сказал комментатор трансляции.

SpaceX с 2017 года регулярно использует при стартах уже летавшую первую ступень, но не сохраняет ее повторно. Для предстоящего старта SpaceX также использует первую ступень ракеты-носителя, которая осуществляла запуск грузовика к МКС в августе 2017 года. Отправляемая к МКС капсула Dragon уже бывала на орбитальной станции в апреле 2016 года.

В ходе этого старта SpaceX также не планировала сохранение первой ступени.