Смех без причины: зачем животным шутки юмора

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Смех — это сложно устроенные звуки, напоминающие животный крик, зов или песню. Ученые полагают, что смех выполняет важную социальную функцию и объединяет людей. Как возник смех, кто еще в животном мире умеет смеяться и что о смехе говорит наука — в материале РИА Новости.

Механика смеха

Загадку смеха пытаются разгадать уже более двух тысяч лет. Понять его природу хотели Платон и Аристотель, Кант и Ницше. Однако теория смеха оставалась умозрительной вплоть до недавнего времени, когда за нее взялись нейрофизиологи. По сути, все научные данные о смехе получены в последние лет тридцать. И они указывают на то, что смех — это врожденная способность людей, своего рода инстинкт.

Ребенок непроизвольно улыбается уже в возрасте двух месяцев. Да и взрослому довольно сложно контролировать смех силой воли. Смех возникает сам собой по ходу разговора, прерывая его время от времени. Рассмеяться по просьбе, без повода, имитировать смех способен разве что актер.

Смех не выражается словами или слогами "ха-ха", "хи-хи". Это достаточно сложные звуки, напоминающие те, что издают животные. Смеющийся регулирует дыхание так, чтобы воздух выходил серией звуковых и беззвучных потоков длительностью 75 миллисекунд. "Ха-ха" повторяется примерно каждые 210 миллисекунд. Разговаривать во время смеха невозможно, потому что подавляются центры речи. Американский нейрофизиолог Роберт Провайн (Robert Provine) полагает, что смеяться подобным образом позволяет устройство нашей гортани и органов дыхания. По его мнению, изучение смеха помогает понять, почему люди умеют говорить, а человекообразные обезьяны — нет, хотя их можно научить запоминать и распознавать много слов человеческой речи.

Надо "хи-хи"

Основное предназначение смеха — создать атмосферу игры, показать, что собеседник дружелюбен. Смех — индикатор того, что человек находится в своей социальной группе. Более того, смех возможен только среди других людей, это ответ на реплику или шутку собеседника. Когда человек совершенно один, без телевизора, радио или книги, смех пропадает.

Но ученые видят у смеха гораздо больше функций. Например, с его помощью налаживают социальные связи. Изучив 1200 случаев смеха, исследователи установили, что в разговоре женщины смеются на 126 процентов чаще мужчин. Смех вызывают чаще мужские реплики, чем женские. Чем больше женщина заинтересована в мужчине, тем больше она смеется в его присутствии. Соответственно, и мужчина больше обращает на нее внимания.

Анализ почти четырех тысяч брачных объявлений в американских СМИ показал, что женщины предпочитают мужчин с хорошим чувством юмора. Почему мужчины, умеющие шутить, особенные? По одной из гипотез, чувство юмора — это показатель высокого интеллекта, предпочтительного для успешного спаривания.

Ой, щекотно!

Самое поразительное, что и животные умеют смеяться. Конечно, они издают совсем другие звуки. И распознать смех, скажем, собаки или крысы способен только специалист. А вот шимпанзе во время игры или от щекотки смеются почти как люди.

Российский антрополог Александр Козинцев в книге "Человек и смех" отмечает: смех задействует дофаминовую систему удовольствия в мозге. Гормон счастья дофамин выделяется в нейронах в ответ на удовольствие. Ученые полагают, что эта система включается у человека и других животных потому, что смех приятен.

Крысята пищат в ультразвуковом диапазоне, когда их щекочут или они готовы поиграть. Опыты показали: крысы выполняют задания специально, чтобы их еще пощекотали. Точно так же они ведут себя, чтобы получить дополнительную порцию еды. Как ни странно, нейроны выделяют дофамин, даже если мы смеемся вынужденно или улыбаемся от грустной шутки.

Смех улучшает настроение, помогает противостоять стрессу, положительно влияет на здоровье. Служит психологической защитой в сложных обстоятельствах. Во время разговора смех расслабляет собеседников, делает их более восприимчивыми к речи. Психологи используют эту особенность, чтобы разрабатывать техники манипуляции поведением. Смех помогает новичку адаптироваться в незнакомой социальной группе.

По одной из гипотез, смех зародился шесть с половиной миллионов лет назад у общего с приматами предка. В течение последующих двух-четырех миллионов лет он закрепился как игровая эмоция. Это свидетельствует о том, что у наших предков случались спокойные, беспечные периоды жизни, когда налаживались социальные связи в маленьких группах гоминидов. С этой точки зрения смех — лучший способ приспособиться к окружающей среде.