Астронавты НАСА перенесли выход в открытый космос

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Астронавты НАСА выйдут в открытый космос, как минимум, на 60 минут позже назначенного времени из-за долгой проверки скафандров, сообщается на сайте американского космического ведомства.
Астронавты Ричард Арнольд и Эндрю Фьюстел должны выйти в космос для технического обслуживания Международной космической станции (МКС). Планируется, что астронавты проведут работы для обеспечения беспроводной связи на модуле "Транквилити" (Tranquility) и произведут замену износившегося оборудования.
Сейчас на борту МКС находятся россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, американцы Скотт Тингл, Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд, а также японский астронавт Норишиге Канаи.