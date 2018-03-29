Создатели спутника "Маяк" хотят построить биореактор для жизни в космосе

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Компания энтузиастов, создавших спутник с солнечным парусом "Маяк", планирует разработать вместе с Институтом медико-биологических проблем (ИМБП) РАН фотобиореактор для производства кислорода в условиях космоса, сообщил руководитель проекта Александр Шаенко.

"Мы хотим совместно с ИМБП и на основе их опыта простроить фотобиореактор – это установка, в которой растут одноклеточные зеленые водоросли, как и любые растения, поглощающие CO2 и выделяющие кислород", — сказал Шаенко в видео, размещенном на странице, посвященной проекту.

Он отметил, что первый прототип такой установки уже создан, а сейчас его команда собирает деньги, чтобы построить второй, более сложный прототип, уже пригодный для работы в системе жизнеобеспечения.

При этом краудфандинговая кампания по поиску основной части средств – 400 тысяч рублей — уже завершена. За эти деньги создатели хотят собрать испытательные стенды для систем освещения, циркуляции среды, регулирования уровня и кислотности среды, а также управления газовым составом на входе в реактор.

Сейчас космонавты на Международной космической станции используют кислород, доставляемый на грузовых кораблях. Создание фотобиореактора позволило бы избавиться от этой зависимости. Такой реактор уже был однажды создан ИМБП, но использовать его в космосе не получилось из-за высокого энергопотребления – он требовал 45 киловатт, в то время как тогда советская космическая станция "Мир" выдавала меньше 35 кВт с экипажем из 3 человек, а летающая сегодня МКС с экипажем из шести человек выдает порядка 100 кВт.

Спутник "Маяк" был запущен 14 июля 2017 года на ракете "Союз-2" вместе с 72 другими аппаратами. С его помощью планировалось отработать технологию торможения с помощью солнечного отражателя в форме пирамиды, однако с ним произошла нештатная ситуация.