Создатели спутника "Маяк" хотят построить биореактор для жизни в космосе

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Компания энтузиастов, создавших спутник с солнечным парусом "Маяк", планирует разработать вместе с Институтом медико-биологических проблем (ИМБП) РАН фотобиореактор для производства кислорода в условиях космоса, сообщил руководитель проекта Александр Шаенко.
Он отметил, что первый прототип такой установки уже создан, а сейчас его команда собирает деньги, чтобы построить второй, более сложный прототип, уже пригодный для работы в системе жизнеобеспечения.
При этом краудфандинговая кампания по поиску основной части средств – 400 тысяч рублей — уже завершена. За эти деньги создатели хотят собрать испытательные стенды для систем освещения, циркуляции среды, регулирования уровня и кислотности среды, а также управления газовым составом на входе в реактор.
Спутник "Маяк" был запущен 14 июля 2017 года на ракете "Союз-2" вместе с 72 другими аппаратами. С его помощью планировалось отработать технологию торможения с помощью солнечного отражателя в форме пирамиды, однако с ним произошла нештатная ситуация.