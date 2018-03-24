Экипаж корабля "Союз МС-08" перешел на борт МКС

КОРОЛЕВ, (Московская область), 24 мар — РИА Новости. Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-08", запущенного с Байконура, после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и Международной космической станцией (МКС) открыл переходной люк и перешел на борт МКС, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.

Ракета "Союз-ФГ" с кораблем стартовала вечером 21 марта с космодрома Байконур. На МКС прибыли космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, а также бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Как сообщал ранее Артемьев, экипаж взял с собой на станцию мяч Telstar18, который после возвращения на Землю будет, скорее всего, задействован в первом матче турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.