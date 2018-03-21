Глава РАН высказал пожелания по источникам финансирования науки в России

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Наибольшая доля в финансировании науки в России должна принадлежать промышленным компаниям, а не государству, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Больше половины должна давать промышленность, которая чувствует эти бенефиты, которые от внедрения науки в промышленности приходят", — сказал Сергеев на заседании федерального проекта "Локомотивы роста".

Одной из важнейших причин некоторого застоя науки в России он назвал "доминирующую сырьевую направленность нашей экономики".

Кроме того, по его словам, большое влияние оказывает недостаточная "инструментализованность" российской науки. Недостаточно оснащенные научные институты, оборудование которых не обновляется с должной частотой, не могут давать результаты фундаментальных научных исследований, которые сегодня были бы востребованы для развития промышленности, добавил он.