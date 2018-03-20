На Байконуре утвердили новый экипаж МКС

Ракета-носитель с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-08 во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур. 19 марта 2018

Ракета-носитель с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-08 во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур. 19 марта 2018

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 20 мар — РИА Новости. Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж корабля "Союз МС-08": в составе основного экипажа — командир корабля космонавт Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, передает корреспондент РИА Новости.

Дублерами утверждены космонавт Алексей Овчинин и бортинженер, астронавт NASA Ник Хейг.

Запуск назначен на 21 марта с "Гагаринского старта". Полет "Союза" будет проведен по обычной двухсуточной схеме. Стыковка с МКС намечена на 23 марта в автоматическом режиме.

Пилотируемый корабли новой модификации "Союз МС" разработки и производства РКК "Энергия" созданы в результате глубокой модернизации "Союзов ТМА". "Союз МС" оснащен усовершенствованной системой управления движением и навигацией; улучшена система электропитания: увеличена площадь и мощность фотоэлементов — солнечные батареи будут вырабатывать больше энергии; используются новые: телевизионная система, система бортовых измерений, система связи и пеленгации.