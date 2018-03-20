В WWF рассказали, что поможет сохранить северных белых носорогов

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Учёные попытаются сохранить северных белых носорогов через искусственное осеменение, заявил РИА Новости руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Владимир Кревер.

Последняя мужская особь северного белого носорога по имени Судан умерла в Кении в возрасте 45 лет, сообщается в микроблоге кенийского заповедника Ol Pejeta в Twitter. После смерти носорога Судана на планете осталось лишь две самки этого вида: его дочь Наджин и внучка Фату.

"Есть шанс попытаться сохранить северный подвид белого носорога. Учёные поработают над тем, чтобы сохранить подвид через искусственное осеменение. Это, конечно, будет близкородственное скрещивание, но лучше сохранить то, что осталось. Кроме того, есть еще и южный подвид", – сказал Кревер.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1 — Ol Pejeta (@OlPejeta) 20 марта 2018 г.

Белый носорог является крупнейшим представителем носорогов и вторым по величине животным после слона, проживающим на суше. Этот вид носорога делится на два подвида – южный и северный. Южные белые носороги обитают в ЮАР, Намибии, Зимбабве и Мозамбике. Оба вида находятся под угрозой исчезновения в виду распространенного в Африке браконьерства.