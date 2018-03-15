МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сообщение британского таблоида Daily Express со ссылкой на NASA о том, что чудовищный солнечный шторм накроет Землю и якобы вызовет тотальный энергетический коллапс, не соответствует действительности, говорится в сообщении лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

"Распространяемые в средствах массовой информации сообщения о предстоящей рекордной ("сильнейшей", "мощнейшей", "экстремально опасной" и даже "монструозной") магнитной буре не являются достоверными. Об этом свидетельствуют данные объективного анализа геомагнитной обстановки и активности Солнца. Судя по всему, данные сообщения представляют собой гипертрофированно искаженную информацию о действительно ожидающемся (и уже наблюдающемся) росте геомагнитной активности, который в течение ближайших 10 дней приведет к нескольким слабым магнитным бурям. Уровень этих бурь оценивается в настоящее время математическими моделями, как единица по пятибалльной шкале, что соответствует минимальной силе события", — отмечают астрономы.

По их данным, источником данной информации является сообщение британского таблоида Daily Express от 14 марта с заголовком "NASA warns monster solar storm to slam Earth today and spark total power wipeout" (NASA предупреждает, что чудовищный солнечный шторм накроет Землю и вызовет тотальный энергетический коллапс).

"Материал действительно содержит ссылку на сообщение американского агентства, но не на NASA, а NOAA (Национальная атмосферная администрация), которое выглядит следующим образом "A minor geomagnetic storm watch is now in effect for the 14 and 15 March, 2018. Aurora may be visible at high latitudes" (Слабая геомагнитная буря ожидается 14 и 15 марта 2018 года. На высоких широтах могут наблюдаться полярные сияния", — отмечают российские ученые.

По мнению астрономов ФИАН, журналист Daily Express, "как выясняется, более тонко почувствовал запросы британских и, неожиданно для себя, и российских читателей".

Издание сообщает, что "последствия могут быть куда серьезнее, чем просто полярные сияния" и далее обрушивает на читателя весь запас своих знаний о чудовищных солнечных взрывах, потоках частиц и выходе из строя энергетических станций. После чего ставит материалу оглушительный заголовок и собирает десятки и сотни перепечатываний в британских, американских, а теперь и российских изданиях.

"На этом фоне никто уже не обращает внимания на робкие сообщения агентства NOAA, что ничего подобного они не прогнозировали", — констатируют российские ученые.

В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН подчеркнули, что с учетом коррекций, произведенных по наблюдениям Солнца, сохраняется в силе прогноз на три слабые магнитные бури. Первая произойдет уже в это воскресенье, 18 марта, вторая в четверг 22 марта и третья через понедельник 26 марта 2018 года. Все три события ожидаются минимального уровня.