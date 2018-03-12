На Байконуре корабль "Союз МС-08" состыковали с переходным отсеком

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Специалисты предприятий Роскосмоса на космодроме Байконур успешно завершили операции по стыковке транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-08" с переходным отсеком, говорится в сообщении госкорпорации.

"Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" запланирован на 21 марта 2018 года с площадки № 1 ("Гагаринский старт") в 20:44 мск. Ранее пилотируемый корабль "Союз МС-08" был заправлен компонентами топлива и сжатыми газами и установлен в стапель для проведения дальнейших предстартовых работ", — отмечается в сообщении.

Далее по графику подготовительных работ на эту неделю запланированы авторский осмотр корабля, накатка головного обтекателя и транспортировка головного блока с ТПК "Союз МС-08" в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя для общей сборки с ракетой "Союз-ФГ", добавили в ГК.

В составе основного экипажа корабля "Союз МС-08" командир корабля космонавт Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. В составе дублирующего экипажа — командир корабля космонавт Алексей Овчинин и бортинженер, астронавт NASA Ник Хейг.