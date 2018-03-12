Ученые выяснили, как заправить машину банками из-под газировки

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Научный коллектив кафедры цветных металлов и золота НИТУ "МИСиС" под руководством приглашенного из Германии профессора Александра Громова разработал способ получать альтернативное экологически чистое топливо (водород) из отходов алюминия и цветных металлов. Переработка одной маленькой (0,33 литра) банки из-под газированного напитка по новой технологии даст топливо для 20 метров автопробега.
Емкость российского рынка алюминиевой тары оценивается приблизительно в 2-3 миллиарда упаковок в год. Вес банки объемом 0,33 литра составляет 15 граммов, – соответственно, в год количество затраченного алюминия приближается к 30-40 тысячам тонн чистого металла. Время жизни такой банки – от нескольких дней до нескольких месяцев. После использования пустая банка, как правило, попадает на свалку, как и другие алюминиевые отходы.
Европейский рынок вторичного алюминия, бесполезно и бесконтрольно выделяющего водород в атмосферу при хранении на свалках оценивается примерно в 9 миллионов тонн (European can market report 2013/2014). Более половины этого алюминия не используется, что в пересчете на энергетический эквивалент равно 130 ТДж (тераджоулей) энергии.
Коллектив ученых НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из Института высоких температур РАН предложил использовать отходы алюминия в альтернативной зеленой энергетике в качестве реагента для генерирующей водород системы: "металлический алюминий – вода". В реакции алюминия с водой выделяется свободный водород, который затем можно сжигать или окислять с получением электричества в топливной ячейке. Химическая энергия, хранящаяся в каждой банке алюминия массой 15 граммов, составляет 255 кДж. В пересчете на бензин 255 кДж энергии эквивалентно 20 метрам пробега автомобиля с расходом бензина 5 литров на 100 километров.
Алюминий реагирует с кислородом и водой довольно медленно. В результате окисления его поверхность покрывается тонкой оксидно-гидроксидной пленкой, которая защищает металл от контакта с окислителем и останавливает химический процесс. По этой причине в предложенной технологической цепочке при окислении алюминия жидкой водой необходима активация процесса окисления. В качестве решения этой задачи коллектив предложил метод механоактивации, подразумевающий измельчение и реагентную обработку алюминиевых отходов, которое приводит к разрушению оксидной пленки.
Водород, получаемый окислением отходов металлического алюминия и других цветных металлов, будет использоваться как топливо в портативных источниках электропитания, в транспортных системах и установках малой стационарной энергетики.
Научная статья, обосновывающая новую технологию, опубликована в журнале "Powder Technology". В настоящий момент коллектив работает над созданием экспериментальной установки и проводит лабораторные испытания технологии.