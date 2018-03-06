Астрофизик Планетария прочтет бесплатную лекцию о метеоритах в соцсетях

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Лекция по астрономии о падениях метеоритов в прямом эфире соцсетей Facebook и "ВКонтакте" пройдет 15 марта, говорится в сообщении Московского Планетария.

"Лекцию в 15:00 мск прочтет астрофизик, сотрудник планетария Александр Перхняк. Тема "Метеориты – исторические падения и прогноз". Лекция сопровождается презентацией. Участие — бесплатное", — отмечается в сообщении.

В 2018 году исполнилось 5 лет с даты падения Челябинского метеорита. Лектор ответит на вопросы, стоит ли еще ждать незваных гостей в ближайшее время, почему метеориты вообще падают на Землю, и чем они отличаются от метеоров и астероидов.