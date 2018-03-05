Российские ученые выяснили, в каких организмах чаще накапливаются пестициды

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар — РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), которые уже несколько лет изучают морских птиц и млекопитающих Тихого океана, выяснили, что пестициды накапливаются в организмах живых существ с высоким содержанием жировой ткани, сообщает ДВФУ.

В своей статье группа ученых представила результаты исследования хлорорганических пестицидов (ХОП) в организмах морских птиц и млекопитающих северо-западной части Тихого океана. Эти синтетические вещества обширно применяют в химической индустрии и земледелии, они высокотоксичны. Многие из этих веществ включены в "Грязную дюжину", закрепленную Стокгольмской конвенцией.

"Ученые ДВФУ пришли к выводу: чем выше стоит живое существо в пищевой цепочке, тем больше токсинов накапливается в его организме. В работе также отмечается, что виды, которые живут долго, накапливают больше пестицидов. Например, в организмах мелких рыб пестицидов содержится немного. Однако у морских птиц, млекопитающих и хищников, которые питаются этой рыбой, уровень концентрации ХОП высокий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у млекопитающих уровень содержания пестицидов выше, чем у птиц, так как у них больше жира в организме.

В органах млекопитающих Берингова моря ХОП содержится меньше, чем в органах аналогичных животных из других районов Тихого океана. В то же время уровень пестицидного загрязнения Берингова и Охотского морей близок к другим субарктическим регионам Мирового океана. Также ученые нашли ХОП в организмах даже тех млекопитающих, которые обитают в районах, свободных от источников выброса.

Изучая накопление ХОП в организмах морских обитателей с длительным жизненным циклом, ученые могут определять общий уровень загрязнения Мирового океана. Изучение рыб помогает контролировать локальную экологическую ситуацию.