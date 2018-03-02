Ученые выяснили, чем опасна вечная мерзлота

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В процессе таяние вечной мерзлоты в атмосферу выбрасывается содержащийся в почве углерод, который может отрицательно повлиять на изменение климата на планете, выяснила группа ученых из Нидерландов и Великобритании. Исследование опубликовано на портале IOPscience.

Ученые проанализировали содержание вещества в водах северо-западной части Канады в летний период, когда происходит таяние вечномерзлого грунта. Они обнаружили в озерах и реках повышенное содержание "древнего" углерода, а также диоксида углерода. Газы могут содержаться в остатках растений, которые находятся в замерзшей почве.

Анализ содержания углерода в арктических водах Канады осложнялся тем, что ученым пока неизвестно, какое количество газа должно выбрасываться в атмосферу без поправки на изменение климата. При этом важно обратить внимание на то, что в толщах воды может содержаться как "древний", так и недавно попавший в вечную мерзлоту углерод.

Несмотря на то что подобные исследования требуют дальнейшей работы и анализа, ученые подчеркивают, что полученные данные достаточно тревожны и свидетельствует о негативном влиянии подобных процессов на темпы глобального потепления.