Путин считает Россию готовой к технологическому прорыву

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия готова к настоящему технологическому прорыву, и эта уверенность основывается на уже достигнутых результатах, сплоченности российского общества и колоссальном потенциале ее народа, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию.
Он отметил, что скорость технологических изменений в современном мире "нарастает стремительно" и тот, кто сможет использовать возможности этой технологической революции, "вырвется далеко вперед", а тех, кто этого сделать не сможет, "она, эта волна, просто захлестнет, утопит".
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