Путин считает Россию готовой к технологическому прорыву

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия готова к настоящему технологическому прорыву, и эта уверенность основывается на уже достигнутых результатах, сплоченности российского общества и колоссальном потенциале ее народа, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию.

"Изменения в мире носят цивилизационный характер, и масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ. Мы готовы к настоящему прорыву, и эта уверенность основана на тех значимых результатах — хотя внешне, может быть, и не таких ярких — но тем не менее таких результатах, которых мы добились вместе, на сплоченности российского общества и, главное, на колоссальном потенциале России, нашего талантливого, творческого народа", — сказал Путин.

Он отметил, что скорость технологических изменений в современном мире "нарастает стремительно" и тот, кто сможет использовать возможности этой технологической революции, "вырвется далеко вперед", а тех, кто этого сделать не сможет, "она, эта волна, просто захлестнет, утопит".

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