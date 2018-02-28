Совфед одобрил закон о создании фонда данных зондирования Земли из космоса

Фонд будет находиться в ведении Роскосмоса и включать в себя данные с государственных и негосударственных космических аппаратов, получаемые и закупаемые за счет средств федерального бюджета, и другую информацию.
Закон относит к данным дистанционного зондирования Земли из космоса первичные данные, получаемые непосредственно с помощью аппаратуры, установленной на борту космических аппаратов, а также материалы, полученные в результате обработки таких данных. Пространственные данные не относятся к данным дистанционного зондирования Земли из космоса.
Данные с космических аппаратов гидрометеорологического, океанографического и гелиогеофизического назначения будут храниться не только в федеральном фонде данных дистанционного зондирования Земли, но и в едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.
Предполагается, что данные и их копии из федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли будут предоставляться за плату по запросам федеральных, региональных и местных органов власти, подведомственных им учреждений и унитарных предприятий и иных юридических и физлиц. Плата за предоставление данных из федерального фонда будет зачисляться в доход федерального бюджета. Правительство РФ устанавливает порядок определения размера этой платы.
В начале февраля благодаря телескопу "Хаббл" ученые получили снимок галактики NGC 7252 "Мирный атом". В ее центре находится мини-спираль, получившаяся в результате слияния двух галактик, в которых идет активный процесс звездообразования.
Космическому телескопу "Хаббл" за два года удалось отследить угасание бури на планете Нептун. В 2015 году орбитальная обсерватория засекла на ледяном гиганте огромный шторм, получивший название "темный вихрь". Тогда его диаметр составлял 5000 км. На снимках "Хаббла" в октябре 2017 года он уменьшился до 3700 км.
Новая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно осуществила свой первый испытательный полет: в космос улетел личный автомобиль Илона Маска, красный кабриолет Tesla Roadster, за рулем которого сидел манекен в скафандре.
Российский космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал Землю в тот момент, когда МКС пролетала над Саудовской Аравией. "Кстати, эти круговые узоры имеют вполне земную природу происхождения. НЛО тут ни при чем! 👽🛸Многих разочаровал? 😄 Просто фермеры для полива полей используют оросительную установку, передвигающуюся по кругу", - отметил космонавт.
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии галактики NGC 1559 в созвездии Сетки, одной из самых близких к нам и самых "одиноких" галактик в обозримой Вселенной. Своей формой она похожа на нашу, однако уступает ей в размерах и массе примерно в 100 раз. Как и Млечный путь, NGC 1559 находится за пределами космической паутины, порожденной Большим взрывом.
В пустыне на юге Израиля провели симуляцию экспедиции на Марс. Энтузиасты космических исследований на дне пустынного кратера построили модель марсианской станции. В течение трех дней шестеро добровольцев жили в изоляции, проводя научные эксперименты и выходя из модуля "на поверхность планеты" в скафандрах.
Телескопу ALMA удалось получить изображение протопланетного диска AS 209, расположенного на расстоянии 410 световых лет от Земли. В его центре находится молодая звезда, которой от полумиллиона до миллиона лет, а вокруг светила вращаются микроскопические частицы пыли, которые слипаются в более крупные песчинки, затем в булыжники, и так далее пока не сформируется планета. В итоге появляется планетарная система, похожая на Солнечную. Два зазора, свободные от звездной пыли, указывают на то, что около звезды уже могли образоваться одна или две планеты.
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