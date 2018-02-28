"Союз МС-06" с тремя космонавтами отстыковался от МКС

КОРОЛЁВ (Московская область), 28 фев – РИА Новости. Корабль "Союз МС-06" с тремя космонавтами отстыковался от Международной космической станции и начал возвращение на Землю, сообщили журналистам в ночь на среду в подмосковном Центре управления полетами.

"Есть выполнение режима расстыковки", — сказал комментатор пуска.

В 04.39 двигатели "Союза" включатся на торможение, а в 5.09 войдет в атмосферу Земли. Перегрузку около 4G экипаж испытает в 05.11, а в 05.17 будет дана команда на открытие основного парашюта. Ожидается, что спускаемая капсула "Союза МС-06" приземлится в казахстанской степи в 05.31 мск.

На Землю вернутся российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джо Акаба. Экипаж провел на станции 168 суток. На МКС ждать следующего экипажа (55/56) остались россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.

Мисуркин и Шкаплеров поставили 3 февраля новый рекорд по продолжительности работы в открытом космосе среди российских космонавтов. Всего они проработали 8 часов 13 минут — на 6 минут дольше предыдущих рекордсменов Сергея Рязанского и Олега Котова.