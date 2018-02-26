Главы Роскосмоса и ESA осмотрели модель марсохода проекта ExoMars-2020

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Гендиректору Роскосмоса Игорю Комарову и главе Европейского космического агентства (ESA) Йохану-Дитриху Вёрнеру представили тестовые перелетный модуль и марсоход российско-европейской миссии ExoMars-2020, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.

"Игорь Комаров и Йохан-Дитрих Вёрнер осмотрели две модели: перелетный модуль и тестовый ровер, с помощью которого отрабатывают мобильность и навигационные алгоритмы", — сказали в Роскосмосе.

Модели были продемонстрированы в ходе рабочей встречи представителей Роскосмоса и Европейского космического агентства (ESA).

"В частности, в ходе встречи с главой ЕSА Йоханом-Дитрихом Вёрнером и руководством компании Airbus-UK обсуждались график реализации работ, технические и организационные аспекты разработки, производства и поставки для общей сборки посадочного модуля европейского марсианского ровера, который войдет в состав будущего космического аппарата миссии", — добавили в Роскосмосе.

ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества Евросоюза и России проект по поиску жизни на Марсе. Первый этап миссии состоял из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и потерпевшего аварию посадочного модуля Schiaparelli ("Скиапарелли").

ExoMars-2020 — второй этап миссии ExoMars. Он будет состоять из российской посадочной платформы и европейского марсохода. На платформе будет установлено 11 российских и два европейских прибора. Оборудование марсохода будет включать семь европейских и два российских прибора. Прибытие связки аппаратов к Красной планете ожидается примерно в марте 2021 года.