"Роскосмос" создал оператора сервисов дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. "Роскосмос" создал коммерческого оператора сервисов на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), говорится в сообщении госкорпорации.

"Холдинг "Российские космические системы" (входит в "Роскосмос") объявляет о создании дочерней компании Terra Tech ("Терра Тех"), которая будет предлагать широкому рынку геоинформационные сервисы в рамках коммерциализации деятельности в области ДЗЗ", — говорится в релизе.

Оператор займется созданием "геоинформационных решений на основе анализа геопространственных данных, включая информацию ДЗЗ". Первый из линейки сервисов уже прошел тестирование в пилотных регионах России и продемонстрировал высокую эффективность, указывают в "Роскосмосе".

Работа нового коммерческого оператора будет ориентирована на широкий рынок потребителей. Компания предложит принципиально новые сервисы на основе машинного обучения, интеграции со смежными сервисами и технологиями (навигация, геолокация, интернет вещей, Big Data).

Информационно-аналитические геопространственные сервисы от Terra Tech представят на рынке новые виды услуг в секторе анализа пространственных данных. Среди них – ежедневный мониторинг состояния сельскохозяйственных земель, выявление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, регулярный контроль лесохозяйственной деятельности, а также расчет потенциального объема имущественного или земельного налога, включая налоги на участки и строения, принадлежащие компаниям и частным лицам.

Для снижения нагрузки на ИТ-инфраструктуру заказчика все вычислительные процессы будут предоставляться на основе облачного сервиса, который планируется развернуть на мощностях защищенного дата-центра холдинга РКС.

Один из сервисов Terra Tech уже используется в тестовом режиме в нескольких регионах России для управления территорией и автоматического выявления ошибок начисления налога. По экспертным оценкам, объем недополученных доходов региональных бюджетов из-за некорректного учета объектов недвижимости составляет от 500 миллионов до 3 миллиардов рублей ежегодно, заявляют в "Роскосмосе".

В течение 2018 года планируется создать и запустить цифровой сервис мониторинга изменений строительных объектов, инфраструктуры и территорий. Сервис предназначен для оценки объемов хозяйственной деятельности в России в рамках программы "Цифровая экономика".