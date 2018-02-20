Ученые нашли на Багамах наследников вымершего племени индейцев

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Археологи Копенгагенского университета выяснили, что народ таино, коренное население островов Карибского бассейна, не вымерло после открытия Америки, как считалось ранее. Об этом сообщает портал Science Alert.

Долгое время ученые были уверены, что таино исчезли после того, как в Америку пришли европейцы. Они связывали значительное сокращение численности индейцев с болезнями, порабощением и прочими факторами.

Датские археологи нашли в одной из пещер острова Эльютера захоронения лукаян — коренных жителей Багамских островов и одной из ветвей народа таино. Исследователи проанализировали ДНК женщины, жившей, предположительно, в VIII-X веках, и обнаружили, что генетический материал оказался наиболее близок к ДНК жителей севера Южной Америки.

"Исходный компонент в геномах современных пуэрториканцев тесно связан с древними таино", — говорится в исследовании.