Равиля Ахметова назначили врио гендиректора РКЦ "Прогресс"

САМАРА, 20 фев — РИА Новости. Равиля Ахметова, врио первого заместителя генерального директора — генерального конструктора РКЦ "Прогресс" назначили на должность временно исполняющего обязанности гендиректора, сообщается во вторник на сайте "Роскосмоса".

"Выступая перед коллективом, Игорь Комаров представил врио генерального директора РКЦ "Прогресс" Равиля Ахметова, с 2014 года работавшего в должности первого заместителя генерального директора — генерального конструктора предприятия", — говорится в сообщении.

Делегация "Роскосмоса" во главе с генеральным директором госкорпорации Игорем Комаровым посетила во вторник РКЦ "Прогресс". Специалисты "Роскосмоса" осмотрели производство, провели рабочее совещание об итогах работы в 2017 году и планах на 2018 год, а также встретились с коллективом предприятия.

"Мы не планировали заменять Александра Николаевича (Кирилина), потому что понимали значение его работы для предприятия, его авторитет в вашем коллективе. Но согласно законодательству, мы должны назначить врио гендиректора. И в своем решении об утверждении Равиля Нургалиевича (Ахметова) принимали во внимание то, что руководитель, даже временный, должен быть из "Прогресса". Госкорпорация обязательно будет поддерживать предприятие, особенно во время разрешения сложившейся ситуации", — приводятся в сообщении слова Игоря Комарова.

Ахметов пообещал без "потрясений" продолжать курс, который держал отстраненный гендиректор предприятия Кирилин.

"Я прошу руководителей цехов, отделов, секторов взять пример с Александра Николаевича, и работать с такой же отдачей и страстью, как и он. Пока я буду врио, не будет потрясений, будет тот же курс, который взял Александр Кирилин", — приводятся слова Ахметова на сайте "Роскосмоса".

Врио гендиректора отмечает, что "работа предстоит непростая: производство ракеты-носителя "Союз-5" и ракеты-носителя сверхтяжелого класса, и мы справимся".

Самарский районный суд 16 февраля по ходатайству следствия временно отстранил от должности гендиректора ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Александра Кирилина, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. В этот же день "Роскосмос" сообщил, что на должность временно исполняющего обязанности генерального директора предприятия на внеочередном заочном заседании совета директоров РКЦ "Прогресс" будет рассмотрена кандидатура Равиля Ахметова.

Уголовное дело в отношении Александра Кирилина следователи возбудили 13 февраля по материалам регионального ФСБ. По версии следствия, с ноября 2012 года по декабрь 2016 года подозреваемый заключил с ООО "Союзобщемашимпорт" договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости, то есть в ущерб экономическим интересам РКЦ "Прогресс". По данным СК, с ноября 2012 года по декабрь 2016 года РКЦ выплатил фирме 11 миллионов 784 тысячи евро, тогда как для выполнения обязательств по договору она потратила только 9 миллионов 783 тысячи евро.