Запуск "Союза-СТ-Б" из Куру со спутниками связи запланирован на 6 марта

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Запуск ракеты-носителя "Союза-СТ-Б" с четырьмя европейскими спутниками O3b запланирован на 6 марта с космодрома Куру во Французской Гвиане, говорится в сообщении Роскосмоса.

Спутники O3b предназначены для создания новой европейской среднеорбитальной космической системы связи. Аппараты призваны обеспечить связью и высокоскоростным доступом в интернет жителей удаленных и развивающихся регионов, где нельзя проложить оптоволоконные кабели, — в общей сложности аудиторию около 3 миллиардов человек.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с космодрома Куру по согласованию с заказчиком запланирован на 6 марта 2018 года", — отмечается в сообщении.

16 февраля 2018 года специалисты предприятий Роскосмоса в Гвианском космическом центре (Куру, Французская Гвиана) приступили к автономным испытаниям системы управления ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" в рамках пусковой кампании по выводу на орбиту Земли четырех европейских телекоммуникационных космических аппаратов O3b. Днем ранее были проведены автономные испытания систем измерений ракеты-носителя и установлена на борт аппаратура европейского комплекта обеспечения безопасности в полете. Также продолжается заправка разгонного блока "Фрегат-МТ" компонентами ракетного топлива и подготовка стартового комплекса к приему ракеты-носителя и космической головной части.

Ракеты-носители "Союз-СТ-Б" участвовали уже в трех пусковых кампаниях с Гвианского космического центра с полезной нагрузкой в виде спутников O3b – в июне 2013 года, в июле и декабре 2014 года. Российские средства выведения доставляли на расчетные орбиты по четыре космических аппаратов за каждую пусковую кампанию.

Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америки). Его расположение около экватора обеспечивает 15% преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40% — при запусках с космодрома Байконур. С начала 70-х годов прошлого века ГКЦ используется для запусков КА ракетами-носителями семейства "Ариан". Космодром используется в интересах совместных европейских космических программ.