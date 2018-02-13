Грузовой корабль "Прогресс МС-08" отделился от ракеты "Союз-2.1а"

КОРОЛЕВ (Московская область), 13 фев – РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-08", отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а" и вышел на траекторию полета к МКС, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция пуска.

Ракету планировали запустить 11 февраля, и в ходе полета корабля к МКС впервые в истории отработать новую укороченной двухвитковой схеме сближения и стыковки со станцией за 3,5 часа. Однако что на старте пришла команда на автоматическое выключение двигателей, а пуск перенесен на резервную дату – 13 февраля.

Теперь корабль достигнет станции лишь спустя двое суток – в 13.45 мск 15 февраля. Пусковое окно с баллистическими условиями, позволяющими отправить и пристыковать корабль к МКС по сверхкороткой схеме уже упущено.

Как рассказывали в Роскосмосе, "Прогресс МС-08" должен доставить на МКС 1390 килограммов сухих грузов, 890 килограммов топлива в баках системы дозаправки, 420 килограммов воды в баках системы "Родник", а также 46 килограммов сжатого воздуха и кислорода в баллонах.

В грузовом отсеке уложено научное оборудование, в том числе летный комплект аппаратуры для эксперимента по мониторингу миграций диких животных "Икарус" (его российские космонавты должны будут установить на внешней поверхности станции во время их следующего выхода в открытый космос), комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами, одеждой, лекарствами и средствами личной гигиены для членов экипажа.