На "Союзе-2.1а" меняют бортовой компьютер для запуска "Прогресс М-08"

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. На ракете-носителе "Союз-2.1а" проводится замена блока борткомпьютера, запуск состоится 13 февраля, полет космического грузовика "Прогресс М-08" к МКС пройдёт не по двухвитковой, а по стандартной двухсуточной схеме, подтвердил РИА Новости высокопоставленный источник в космической отрасли.

"В настоящее время проводится замена борткомпьютера ракеты-носителя "Союз 2.1а". Подтверждаю, что запуск 13 февраля. Полет "Прогресса М-08" к МКС пройдёт по стандартной двухсуточной схеме, с короткой двухвитковой что-то нам пока не везёт", — отметил источник.

Вместе с тем собеседник агентства не подтвердил популярную версию о том, что перенос предыдущего запуска "Прогресса МС-07" с 12 на 14 октября в 2017 году произошел по той же самой причине.

"Пока не факт, что та же причина, может, просто похожая, идёт дальнейший анализ. Пока имеет место единичный отказ, может, что-то с разъёмами было. Проверили — всё вроде нормально работает, но тем не менее компьютер меняется, но это стандартная схема, так положено", — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в качестве версий также рассматриваются отказ системы управления при переходе с наземного на бортовое питание, сбой в работе программного обеспечения, а также непрохождение сигнала через неисправный электрический разъем к бортовой центральной вычислительной системе (БЦВС).

Как ранее сообщил РИА Новости другой источник в ракетно-космической отрасли, старт "Союза" состоится в 11.13 мск, а стыковка с Международной космической станцией — 15 февраля в 13.45 мск.

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