МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Перед российской наукой сейчас стоит задача компенсировать отставание, которое произошло в период стагнации, сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время встречи с учеными-соотечественниками, проживающими за рубежом.

"Уверена, что вам будет интересно общаться и с нашими исследователями, и учеными, с молодыми ребятами с их идеями, иногда потрясающими просто… Наша задача — ускоренно компенсировать тот период временной, когда началась некоторая стагнация, мы надеемся, что нам этот удастся", — сказала Скворцова.

Она отметила, что сотрудничество может быть очень перспективным, добавив, что сейчас Минздрав старается ускоренно развивать потенциал российской биомедицинской науки.

"Вы хорошо знаете коллег из своей ассоциации. Есть из них те, кто хотел бы вернуться на постоянное место жительства и работу в Россию в том случае, если будут созданы достойные условия… Сейчас мы формируем новые федеральные научные центры, мы бы с удовольствием привлекли к работе наших соотечественников", — добавила министр.