НАСА: кузен Челябинского метеорита сблизится с Землей сегодня вечером

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Сегодня вечером рядом с Землей пролетит астероид 2018 CB, похожий по размерам на знаменитый Челябинский метеорит, однако его сближение с нашей планетой не будет представлять угрозы, заявил эксперт НАСА.

"Астероиды подобных размеров сближаются с Землей достаточно редко, примерно один-два раза в год. И хотя эта встреча планеты и астероида не несет серьезной угрозы для нас, она в очередной раз напоминает нам о том, что астероиды могут пролетать на очень малых расстояниях от поверхности Земли. Нам крайне важно открывать им до того, как это произойдет", — заявил Пол Чодас (Paul Chodas) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США), чьи слова приводит Phys.org.

Этот астероид был открыт в начале этой недели астрономами из проекта Catalina Sky Survey, наблюдавшими за ночным небом при помощи телескопа G34 в немецком Оберфрауэндорфе. По текущим оценкам планетологов, его диаметр составляет от 12 до 38 метров, что роднит его с Челябинским метеоритом.

Сегодня ночью, в половину десятого по Москве, он сблизится с Землей и пролетит всего в 70 тысячах километров от поверхности планеты. По текущим оценкам НАСА, шансы на его столкновение с Землей являются минимальными, и катастрофа, аналогичная тому, что произошла в небе над Челябинском в феврале 2013 года, нам не грозит.

Как отметил Чодас, данный астероид не входит в каталог PHA – перечень объектов, потенциально опасных для жизни на Земле. Чтобы попасть в число PHA (Potentially hazardous asteroids), небесное тело должно приближаться к нашей планете на расстояние не менее 8 миллионов километров и быть достаточно большим, чтобы не разрушиться при прохождении сквозь атмосферу и вызвать катастрофу не менее чем регионального масштаба.