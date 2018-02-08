Российская наука теряет влияние в постсоветских странах, считает глава РАН

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия в последние годы теряет научные связи с государствами ближнего зарубежья, эту тенденцию необходимо переломить, заявил в четверг в ходе заседания Совета по науке и образованию президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Очень важным фронтом нашей научной дипломатии является ближнее зарубежье – к сожалению, последние годы мы теряем там влияние … Коллеги, понимаете, многие из этих стран ещё не забыли русский язык. Нам обязательно нужно вести себя так, чтобы привлекать студентов в наши аспирантуры, наши докторантуры из этих стран. Русский язык – великое дело, его влияние нужно оставлять в этих республиках", — сказал он.

Глава РАН призвал российские институты не только предоставлять учебные места студентам из иностранных государств, но и посылать в командировки в вузы СНГ как можно больше учёных. Другим направлением научного сотрудничества с ближним зарубежьем Сергеев назвал крупные совместные проекты.

"К примеру, к нам действительно последний год тянутся наши коллеги из Узбекистана. Мы существенно можем усилить свое влияние за счёт научно-образовательной сферы … Давно ждёт завершения строительства радиоастрономический комплекс "Суффа" в Узбекистане. Есть поручение двух президентов, чтобы мы его достроили и реализовали действительно крупный международный проект", — отметил Сергеев.

Соглашение между правительством РФ и правительством Узбекистана о создании международной радиоастрономической обсерватории на плато Суффа было подписано в июле 1995 года. Высшим органом радиообсерватории является Комитет полномочных представителей. По состоянию на 2018 год, обсерватория так и не была достроена из-за недостаточного финансирования.